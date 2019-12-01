Sin servicios públicos de calidad no hay seguridad en Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:31:41

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán fue contundente al señalar que no puede hablarse de seguridad mientras los servicios públicos estén colapsados, pues el abandono institucional genera las condiciones perfectas para que la delincuencia se apodere de calles y colonias.

Barragán quien recorre todos los días las calles, colonias y comunidades de Morelia, advirtió que el alumbrado público apagado, las calles deterioradas, los baches, la falta de agua potable y el abandono del espacio público no son fallas menores, sino factores directos que incrementan la inseguridad, al dejar a la población en estado de vulnerabilidad.

“Cuando una calle está oscura, cuando hay baches, cuando no hay agua y los espacios públicos están en el abandono, el mensaje es claro, el gobierno está ausente. Y cuando el gobierno se retira, la delincuencia ocupa ese espacio”, afirmó el legislador.

El diputado subrayó que la seguridad no empieza con discursos, sino con servicios públicos funcionales, presencia institucional y atención a las carencias básicas desde la puerta de la casa para adentro.

Finalmente, Juan Carlos Barragán hizo un llamado a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad, invertir en servicios públicos y recuperar el espacio público como una estrategia real de prevención del delito y reconstrucción del tejido social.