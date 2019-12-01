Sin servicios no hay seguridad en Morelia: Barragán exige atención urgente a colonias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 18:02:41

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- El líder social compartió la reciente determinación de la SCJN, que obliga a los municipios a garantizar el acceso al agua potable en todos los asentamientos humanos, sin importar su condición jurídica.

Morelia, Michoacán, a 21 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán recorrió colonias de Morelia para trabajar de manera directa con vecinas y vecinos en la mejora de sus entornos, convencido de que contar con servicios públicos dignos se traduce en mayor seguridad para las familias.

Durante el recorrido, el legislador reiteró que no puede hablarse de seguridad sin atender primero las condiciones básicas en las colonias, como el acceso al agua, alumbrado y servicios de calidad.

“Cuando hay servicios públicos dignos, hay orden, hay comunidad y hay más seguridad. No se puede exigir tranquilidad donde el abandono es la constante”, afirmó.

Barragán también compartió con las y los vecinos la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los municipios a garantizar el acceso al agua potable en todos los asentamientos humanos, sin importar su condición jurídica.

“El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho. Y hoy la Corte es clara los municipios están obligados a garantizarlo para todas y todos”, subrayó.

Finalmente, el diputado reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida en las colonias y exigir que los gobiernos cumplan con su responsabilidad.