Rescatan a 29 perros en condiciones de abandono en Sahuayo; hay una detenida

Rescatan a 29 perros en condiciones de abandono en Sahuayo; hay una detenida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 20:01:44
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Sahuayo, Mich., 21 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) rescató a 29 perros que se encontraban en condiciones extremas de abandono y deterioro físico durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Las Brisas, en este municipio. En el lugar fue detenida una mujer por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal.

La acción se llevó a cabo tras una investigación encabezada por el Ministerio Público, que permitió reunir datos de prueba sobre posibles conductas delictivas en agravio de los animales. Con base en ello, se solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia, agentes de la FGE ingresaron al domicilio, donde localizaron a los caninos en condiciones de hacinamiento, sin acceso a higiene ni resguardo adecuado. De acuerdo con los primeros reportes, los animales presentaban lesiones, signos de desnutrición y un evidente deterioro en su estado de salud.

Asimismo, el lugar se encontraba en condiciones insalubres, con acumulación de desechos, basura y objetos en desuso, lo que generaba un entorno de riesgo para los ejemplares.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó el apoyo de autoridades municipales y personal especializado, quienes realizaron el aseguramiento y traslado de los perros a un espacio adecuado, donde recibirán atención médica y resguardo provisional.

En el sitio fue detenida Lizabeth “N”, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, luego de que se le informaran sus derechos conforme a la ley.

La FGE informó que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades, al tiempo que reiteró su compromiso con la protección y bienestar de los animales.

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