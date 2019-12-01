Vinculan a proceso a tres presuntos implicados en venta de sustancias ilícitas, en Santa Clara del Cobre, Michoacán

Vinculan a proceso a tres presuntos implicados en venta de sustancias ilícitas, en Santa Clara del Cobre, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 19:53:10
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Salvador Escalante, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Alejandro “N”, José “N” y Rafael “N”, de 21, 26 y 21 años, respectivamente, quienes son señalados de su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión simple.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, el pasado 25 de febrero, los imputados fueron requeridos por elementos de la Guardia Civil cuando se encontraban sobre la calle Fray Francisco de Villafuerte, en Santa Clara del Cobre, municipio de Salvador Escalante.

Durante una inspección realizada por los agentes, a los tres hombres les fue localizada metanfetamina, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, que llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la Carpeta de Investigación.

Posteriormente, los imputados fueron presentados ante el Juez de Control, que en audiencia inicial resolvió vincularlos a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para continuar con la investigación, por lo que les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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