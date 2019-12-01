Sin reglamento ni convocatoria: los fallos de la rectoría atan de manos la sucesión nicolaita

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- El retraso de la rectora Yarabí Ávila González en cumplir los plazos previstos ha sumido en la incertidumbre el proceso de sucesión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), provocando dudas sobre la transparencia y la gestión de la institución.

A pesar de que el Consejo Universitario debía emitir el reglamento de elección en febrero de este año —tras la reforma universitaria de 2025—, la normativa sigue sin aprobarse. Una propuesta presentada hace 15 días por la rectoría fracasó, y tampoco se cumplió el compromiso de publicar la convocatoria el pasado 30 de octubre.

Frente a esta parálisis, el Congreso del Estado de Michoacán sesionará mañana 3 de noviembre para evaluar una iniciativa de la Comisión de Gobernación que definiría el método de elección de la nueva rectoría y otorgaría 10 días para integrar la comisión electoral responsable.

Integrantes de la comunidad universitaria advierten que esta demora deja solo unos 50 días a las candidaturas para organizarse antes de la elección, un periodo que se verá recortado por el inicio de las vacaciones decembrinas el próximo 18 de diciembre.