Sin pisotear la dignidad de un líder social, emergerá la transformación: Manuel López Meléndez

Sin pisotear la dignidad de un líder social, emergerá la transformación: Manuel López Meléndez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 20:49:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- Uruapan es uno de los municipios más emblemáticos de Michoacán: por su gente, por su cultura, por su historia y por su exuberante naturaleza. Es la casa de todas y todos, y estamos comprometidos a cuidarla, fortalecerla y colocarla en el lugar que le corresponde dentro del desarrollo estatal.

En ese sentido, el coordinador del senador Raúl Morón Orozco en el municipio señaló que ha llegado el momento de superar la tragedia y colocar a Uruapan de manera decidida en la agenda política rumbo a 2027. Subrayó que, sin tragedias ni manipulaciones, es indispensable que Uruapan forme parte central de las prioridades políticas y sociales del estado, con una visión responsable, seria y de largo plazo.

Hoy reafirmamos nuestra unidad y respaldo en torno a nuestro senador, con la convicción de seguir trabajando de manera coordinada para reconstruir el tejido social, fortalecer la convivencia comunitaria y promover los valores de humanismo, solidaridad y trabajo que distinguen al movimiento de la Cuarta Transformación.

Desde Uruapan, La Perla del Cupatitzio, enviamos un saludo fraterno a todas las familias michoacanas y nuestros mejores deseos para un 2026 de bienestar, unidad y progreso.

Seguiremos avanzando, sin imposiciones ni descalificaciones, convencidos de que la transformación verdadera se construye respetando la dignidad de las personas y el liderazgo social que nace del pueblo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a José Adrián “N” por homicidio cometido en Tierra Blanca, Guanajuato
Localizan durante la madrugada de este domingo restos humanos en la carretera Valle de Santiago–Yuriria
Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una persona en el fraccionamiento Villas del Pedregal
Vuelca tráiler en la carretera La Piedad-Yurécuaro; solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios