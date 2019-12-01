Sin contaminación en el lago de Zirahuén; autoridades reportan condiciones estables

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) informa que de acuerdo con los últimos reportes de las autoridades del municipio de Salvador Escalante y de la tenencia de Zirahuén, el lago no presenta actualmente problemas de contaminación ni alteración en la coloración del agua.

Ante las imágenes que han circulado recientemente en redes sociales, la dependencia estatal precisa que las condiciones del cuerpo de agua se mantienen estables y sin eventualidades que pongan en riesgo el ecosistema o las actividades en la región.

Si bien en periodos anteriores se han llegado a presentar variaciones temporales en el lago asociadas al incremento de nutrientes por factores estacionales, las revisiones actuales y el testimonio de las autoridades locales descartan la presencia activa de este fenómeno en el espejo de agua.

El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, enfatizó que desde el pasado mes de abril se mantiene una mesa de trabajo permanente para atender la problemática ambiental de la zona, en conjunto con la comunidad indígena de Zirahuén y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, la cual ha sesionado en tres ocasiones durante el presente año.

Puntualizó que en este espacio participan dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán (Proam), la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Méndez López agregó que como parte de estos compromisos se realizó una inspección en campo para definir acciones específicas por dependencia y se avanza en la construcción de un programa de educación ambiental local. En este marco, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo un taller participativo con la comunidad en coordinación con el proyecto Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (GEF-COBIOCOM).