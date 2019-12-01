Sin autorización a aumento de tarifas del transporte público en Querétaro: AMEQ

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que, no se ha autorizado ningún aumento en las tarifas de los servicios de transporte público en el estado, por lo que cualquier cobro distinto a lo establecido se considera irregular.

Reiteró la AMEQ que toda modificación en las tarifas debe contar con la autorización de la Agencia y conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad del Transporte Público para el Estado de Querétaro.

Es importante resaltar que, en caso de detectarse incumplimientos se podrán aplicar sanciones, las cuales pueden incluir multa que va de los 40 hasta los 100 UMAS, retiro de vehículo y envío a corralón, o revocación de permisos y concesiones en los casos que así lo ameriten.

Asimismo, se informa que la Agencia mantiene acciones de supervisión, por lo que exhorta a concesionarios a respetar la normatividad vigente, así como a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o cobro indebido.