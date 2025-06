Sin acuerdo entre colectivos de artistas, locatarios y autoridades para el uso artístico del andador Matamoros en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de junio de 2025.- La titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, Daniela Salgado, dio a conocer que aún no se alcanza un acuerdo entre colectivos de artistas, locatarios y autoridades para el uso artístico del andador Matamoros, se espera en próximas fechas una reunión entre las partes interesadas para dialogar.

“Está ahorita en la cancha del superintendente, el cual está manteniendo diálogos con los locatarios y habitantes del andador Matamoros, porque tenemos cinco personas que habitan el andador, los demás son locatarios y están en su mesa de diálogo, en donde podamos afinar ya una fecha determinada en donde haya un diálogo abierto entre representantes del colectivo andador Matamoros, ciudadanos y también locatarios y habitantes de este andador”.

Explicó que ella ya sostuvo reuniones con colectivos, ciudadanos y aristas, además propuso algunas reglas para mantener las expresiones artísticas en este espacio, como la no utilización de aerosoles, no agresiones, no escaleras, prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y que solo se use la barda que es propiedad municipal en las espaldas del teatro de la Ciudad, la cual se limpiaría cada 3 meses, pero aún no hay acuerdo.

El pasado 18 de mayo se registró una agresión por parte de una persona que se encontraba grafiteando una pared contra un locatario, por lo que se determinó limpiar las paredes y establecer nuevas reglas para este espacio en el que se toleraban expresiones artísticas.