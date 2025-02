Siguen diálogo entre SEGOB y sindicato del COBAEM: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2025.- Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración en Michoacán, informó que continúan las mesas de trabajo entre el sindicato del Colegio de Bachilleres y la Secretaría de Gobierno, para solventar el tema financiero que se tiene pendiente desde hace varios años.

Indicó que se acerca una solución del conflicto laboral y agregó que no es posible financieramente cumplir con la totalidad de las exigencias del sindicato.

"Yo te pudiera decir que no pasaría el mes de marzo, cuando ya podamos llegar a una solución con ellos... No, no va a ser el reconocimiento de todo porque hay que decirlo como estaban totalmente fuera de lógica las prestaciones que tenían la gran parte de los trabajadores", comentó en entrevista el funcionario estatal.

Entre los puntos a tratar en las mesas de trabajo entre la autoridad de Segob y la parte sindical del COBAEM, es el tabulador de salarios, por el momento falta la propuesta económica de la parte patronal que depende del flujo financiero de SFA indicó Luis Navarro.

"El gobernador lo ha dicho había por lo menos 100 trabajadores que ganaban 100 mil pesos al mes y hay muchos trabajadores que ganan sobre 8, 10, 15 mil pesos, entonces estaba muy disparejo", recordó el titular de la SFA.