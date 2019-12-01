Sigamos construyendo un mejor futuro para nuestras niñas, niños y adolescentes: Reyes Galindo

La Huacana, Michoacán, 6 de julio de 2026.- "Con la educación como estrategia base, podremos lograr el verdadero cambio en nuestra sociedad y ayudar a que nuestras niñas, niños y adolescentes cumplan sus sueños y logren sus metas, para poder contar con adultos funcionales, responsables, con un entorno con mayor estabilidad económica y de ideales forjados en la honestidad y el trabajo", expresó Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Múgica.

Tras haber apadrinado a diversas escuelas de educación básica en los municipios del Distrito que representa ante el Congreso de Michoacán, el congresista destacó que el apoyo al entorno educativo es primordial para lograr cambios de fondo entre las familias, al señalar que:"la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo".

En ese sentido destacó que "por eso las escuelas no son solo paredes y techos, son el corazón de nuestras comunidades, el lugar donde se construye el futuro de nuestra sociedad", al referir que son espacios formadores de futuras y futuros ciudadanos de bien, en quienes recaerá la responsabilidad de llevar las riendas de cada pueblo.

Reyes Galindo, aprovechó para enviar un mensaje a sus ahijadas y ahijados y les pidió que no desistan ante sus sueños: "A mis queridos ahijados, quiero pedirles algo muy especial: sigan soñando en grande. Que absolutamente nadie les diga que sus sueños son demasiado grandes o muy altos. No permitan que nadie ponga límites a su imaginación. Porque si lo pueden soñar, y si trabajan con el corazón, estoy completamente seguro de que lo van a conseguir", concluyó.