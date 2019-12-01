Si vamos juntos con Alfonso Martínez a la gubernatura y yo a Morelia, podemos arrasar”: Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 18:17:37

Morelia, Michoacán, a 09 de octubre de 2026.- Estoy seguro que si vamos juntos con Alfonso Martínez a la gubernatura y un servidor a la Presidencia Municipal, podemos arrasar y barrerlos”, aseguró el líder estatal del PRI Michoacán, Memo Valencia, al destacar que una fórmula conjunta tendría implicaciones tanto en la capital michoacana como en el resto del estado.

Además, comentó que el rumbo de los institutos políticos no depende de las alianzas del oficialismo, porque lo que importa es construir una coalición y tratar de agotar todas las posibilidades, de la que él, dijo, ha sido el principal impulsor.

En rueda de prensa, indicó que la construcción de una coalición opositora rumbo al proceso electoral de 2027 debe ser una prioridad para las fuerzas políticas que buscan competir en Michoacán.

De igual forma, consideró que debe existir mayor apertura y disposición al diálogo para avanzar en una ruta común.

“El estado cambiaría totalmente, se reconfiguraría el escenario político, pero bueno, pues les hace falta también a los compañeros de Acción Nacional ser más accesibles”, señaló.

El dirigente priista cuestionó los resultados del proyecto político del oficialismo, al considerar que sus propias acciones podrían generar divisiones y afectar su continuidad.

“En Morena solitos se destruyen. Su efecto es tan destructor, que la transformación es destrucción también, su efecto destructor les alcanza a ellos”, externó.

Memo Valencia también lamentó el oportunismo de Movimiento Ciudadano a toda costa buscan vincularse con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de quien dijo, si quiere participar en la elección del 2027 debería hacerlo como opositora uniendo a la oposición.

“Que todos nos sumemos en torno a un proyecto y que ella, Alfonso, un servidor, seamos un Resistol para unir a la oposición”, finalizó.

Estuvieron presentes, el diputado federal y dirigente de la Red de Jóvenes X México, Carlos Gutiérrez Mancilla; la secretaria general, Rocío Luquín; la delegada general del CEN en Michoacán, Cuquis Camarena; la regidora de Morelia y dirigente del ONMPRI estatal, Edna Martínez; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; la presidenta de la Red de Jóvenes X México en Michoacán, Karina Cárdenas; y el presidente de la Fundación Colosio, Evelio Segura.