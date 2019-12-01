Sí se le planteó a edil de Queréndaro solicitar licencia: Ernesto Núñez 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:23:35

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.- Ernesto Núñez Aguilar, líder estatal del Partido Verde Ecologista, informó que tras conversar con la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero Romero, esta le manifestó que por el momento no tiene previsto solicitar licencia a su cargo luego del incendio provocado en su casa.

"Yo hablé con ella, (es un tema) delicado, obviamente, está triste con lo que se ha venido aconteciendo, yo le decía que si quería pedir licencia, me decía que de momento no, que lo estaría valorando.", comentó el también diputado federal en entrevista.

Cuestionado sobre si Caballero Romero vive y despacha en el municipio de Queréndaro, comentó que cuenta con respaldo de seguridad suficiente y por la integridad de la presidenta municipal no comentaría detalles al respecto.

Dijo esperar que se de con los responsables de la agresión a la propiedad de Diana y se restablezca la seguridad del municipio de Queréndaro.

"Aunque es un municipio muy pequeño ha sido un convulsionado, entonces ojalá las autoridades puedan revisar qué es lo que realmente está pasando ahí", apuntó el diputado federal quien reiteró que no cuenta con reportes de ediles emanados del PVEM que tengan amenazas.