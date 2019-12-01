Sí se le planteó a edil de Queréndaro solicitar licencia: Ernesto Núñez 

Sí se le planteó a edil de Queréndaro solicitar licencia: Ernesto Núñez 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:23:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.- Ernesto Núñez Aguilar, líder estatal del Partido Verde Ecologista,  informó que tras conversar con la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero Romero, esta le manifestó que por el momento no tiene previsto solicitar licencia a su cargo luego del incendio provocado en su casa.

"Yo hablé con ella, (es un tema) delicado, obviamente, está triste con lo que se ha venido aconteciendo, yo le decía que si quería pedir licencia, me decía que de momento no, que lo estaría valorando.", comentó el también diputado federal en entrevista.

Cuestionado sobre si Caballero Romero vive y despacha en el municipio de Queréndaro, comentó que cuenta con respaldo de seguridad suficiente y por la integridad de la presidenta municipal no comentaría detalles al respecto.

Dijo esperar que se de con los responsables de la agresión a la propiedad de Diana y se restablezca la seguridad del municipio de Queréndaro.

"Aunque es un municipio muy pequeño ha sido un convulsionado, entonces ojalá las autoridades puedan revisar qué es lo que realmente está pasando ahí", apuntó el diputado federal quien reiteró que no cuenta con reportes de ediles emanados del PVEM que tengan amenazas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en Morelia, Michoacán, deja un herido; se registró en el Paso Catrinas
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Condenan a Felipe P. por violar a sus hijastras, en Purépero
Más información de la categoria
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos
Comentarios