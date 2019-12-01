"Si no vamos juntos van a perder": Guillermo Valencia reta al PAN y advierte que la soberbia puede costarles la gubernatura

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 15:29:58

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, respondió a su homólogo del PAN, Carlos Quintana Martínez, luego de que este advirtiera que ante una eventual coalición no cederán candidaturas en los municipios que gobierna el albiazul. Valencia manifestó que "la arrogancia puede llevar a la derrota".

"Necesitamos ceder y si no vamos juntos van a perder. He visto varias encuestas donde si no vamos juntos no ganan", declaró.

El priista cuestionó que el PAN hable de Morelia como si les perteneciera, "Morelia no es de ellos, hablan con arrogancia. La gubernatura no la tiene el PAN ni la tiene el PRI, la tiene Morena. Hay que tenerlo muy claro... Su soberbia nos puede llevar a perder. Es cuestión de lógica, echarle cuentas, aritmética y sentido común", expresó.

El también diputado local aseguró que su partido tiene cuadros más competitivos y puso como ejemplo al diputado federal David Cortés. "David Cortés es diputado federal por los votos del PRI. Si no hubiéramos ido juntos a nivel federal, no sería diputado. Y ni un día ha venido a agradecer", reprochó.

Insistió en que está abierto al diálogo, pero con condiciones claras y le pidió humildad al PAN. "Yo tengo ganas y disposición de lograr acuerdos, pero hay que ceder, y no es ceder por ceder. Morelia no es de ellos", dijo.

Sobre las negociaciones rumbo al 2027, Valencia dijo que "si no se logra la coalición, no es por su culpa".

Aseguró que el PRI levantará encuestas propias en Morelia y a nivel estatal para determinar los mejores perfiles. "Las encuestas hablan por sí solas para tomar la mejor decisión", concluyó.