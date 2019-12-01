Si la transformación avanza, las mujeres avanzamos: Gaby Molina

Morelia, Michoacán; 5 de julio de 2026.- La defensa de los derechos de las mujeres ha sido una convicción que Gaby Molina ha construido desde el activismo y el servicio público. Especialmente con cercanía a las mujeres indígenas impulsó acciones para ampliar derechos, abrir oportunidades y fortalecer su participación. Por ello, reconoció que el Plan de Justicia del Pueblo P'urhépecha, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso histórico para la transformación.

A lo largo de su trayectoria, Gaby Molina ha impulsado acciones concretas en favor de los derechos de las mujeres. Destaca el reconocimiento constitucional de la participación paritaria en la toma de decisiones comunitarias. A ello se suman aportaciones al fortalecimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, así como la tipificación del delito de feminicidio en Michoacán, además de su activismo permanente por esta causa.

Señaló que el mensaje de la presidenta, en el marco de su gira por Michoacán, da continuidad a una ruta que ella conoce y ha recorrido de la mano de mujeres artesanas, autoridades comunitarias y pueblos indígenas. Afirmó que la transformación también se mide en que las mujeres indígenas tengan voz, derechos, participación y reconocimiento dentro de sus comunidades, porque ellas han sido fundamentales para preservar la identidad, la cultura y la organización comunitaria.

Gaby Molina destacó que este Plan de Justicia salda una deuda histórica con los pueblos originarios y fortalece su autonomía y bienestar. Subrayó que colocar a las mujeres indígenas en el centro de las políticas públicas es reconocer su liderazgo y su papel en la construcción de un Michoacán más justo e igualitario. Gaby Molina sostuvo que la transformación será más fuerte cuando las mujeres indígenas ejerzan plenamente sus derechos y continúen siendo protagonistas del presente y el futuro de sus comunidades.