Si la encuesta no me favorece no regresaré al gobierno, afirma Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, a 07 de junio del 2026.- En caso de no ser favorecida en la encuesta de Morena, no regresaré al gobierno estatal, afirmó la aspirante a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Gladyz Butanda Macías.

En rueda de prensa, la ex funcionaria estatal apuntó que en caso de no lograr la coordinación estatal habrá de sumarse de lleno al proceso del partido rumbo a la elección del 2027, así como sumarse a los recorridos que haría la persona que gane el proceso interno que actualmente está en curso; recalcó que hasta el momento se desconoce una fecha de cuándo pasaría el primer filtro, sin embargo, se piensa que podría ser en la segunda mitad de este mes.

Recalcó que hay piso parejo en el proceso interno de Morena, pero también que debe ser construido entre todos los aspirantes, pues la igualdad de condiciones no representa la cantidad de compañeros que respalden a algún aspirante, sino el trabajo que logran desarrollar de manera territorial.

Sobre las declaraciones del ex gobernador y diputado federal, Leonel Godoy Rangel, en que asegura el aspirante Raúl Morón encabezará el movimiento rumbo al 2027, Gladyz Butanda enfatizó que no hay nada escrito en este proceso. Añadió, es mejor que los compañeros trabajen en el proceso y eviten hablar mal de otros aspirantes, pues no solo faltan a la convocatoria, sino también a la voluntad del pueblo.

Añadió que continúan los recorridos por el estado, además de que buscan no coincidir en día, hora o lugar para llevar a cabo sus asambleas para que los trabajos sean más amplios y lograr cubrir mayor cantidad del territorio estatal, pues aún no hay claridad en las fechas de la aplicación de la encuesta.