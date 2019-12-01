Si alcalde de Charo insiste en cobrar daños a familia de Janeth, yo los pago: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, calificó como reprobable la actuación del alcalde de Charo, Gabriel Molinero, ante el asesinato de la joven Janeth, luego de conocer que presuntamente el Ayuntamiento pretende exigir a sus familiares el pago de los daños ocasionados a juegos mecánicos durante las manifestaciones de indignación por este crimen.

El legislador denunció que, de acuerdo con los reportes recibidos por su equipo en Charo, durante los hechos se solicitaron ambulancias y patrullas que nunca llegaron, dejando a la víctima sin atención oportuna. Cuestionó que, mientras las autoridades municipales habrían incumplido con su responsabilidad de brindar auxilio, ahora pretendan responsabilizar económicamente a una familia que enfrenta la pérdida de una de sus integrantes.

“Muy mal, muy mal el comportamiento del presidente municipal de Charo, Gabriel Molinero. En primer lugar no le brindó la asistencia, no le ha ayudado en que se pueda resolver este caso, pero sí va, sí instruye para que vayan a exigirle el pago de los daños de juegos mecánicos que ni siquiera ellos cometieron”, expresó.

Gaona García consideró que el Ayuntamiento debería revisar las condiciones en las que opera la empresa responsable de los juegos mecánicos, particularmente sus procesos de contratación, los antecedentes de sus trabajadores y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, debido a que, según la información disponible, personas vinculadas con esta empresa estarían involucradas en el homicidio.

Aclaró que, aunque no justifica los destrozos ocasionados durante las protestas, tampoco considera aceptable que se pretenda trasladar su costo a los familiares de la víctima. “Si tiene problemas para cubrir los gastos de los juegos mecánicos, y no reflexiona con estas palabras, lo espero en el Congreso del Estado. Yo voy a pagar los gastos sin ningún problema”, sostuvo el diputado.

Finalmente, informó que instruyó a su equipo de trabajo en Charo, para brindar acompañamiento jurídico a los familiares de Janeth, apoyarlos en la presentación de las denuncias correspondientes y gestionar atención ante la Comisión de Víctimas. Asimismo, exigió justicia por el asesinato y reconoció las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos.