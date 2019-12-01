Sheinbaum se deslinda de propuesta de Lenia Batres sobre gravar herencias y recursos de Afores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 20:31:41

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, se desvinculó de los planteamientos hechos por la ministra Lenia Batres sobre cobrar impuestos a los recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de un trabajador fallecido, así como abrir el debate para gravar herencias y legados.

Durante su participación, Batres defendió que estos recursos paguen impuestos al considerar que no provienen del esfuerzo directo de quien los recibe.

Al respecto, Sheinbaum reconoció que se trata de una opinión válida de la ministra, pero dejó claro que no forma parte de las propuestas de su administración.

La mandataria también admitió que en diversos países existen impuestos sobre herencias y legados, sin embargo, rechazó que su gobierno impulse una medida de ese tipo.

Con ello, la presidenta cerró, al menos por ahora, la posibilidad de abrir ese debate, especialmente a un año de las próximas elecciones.