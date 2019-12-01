Sheinbaum se deslinda de propuesta de Lenia Batres sobre gravar herencias y recursos de Afores

Sheinbaum se deslinda de propuesta de Lenia Batres sobre gravar herencias y recursos de Afores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 20:31:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, se desvinculó de los planteamientos hechos por la ministra Lenia Batres sobre cobrar impuestos a los recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de un trabajador fallecido, así como abrir el debate para gravar herencias y legados.

Durante su participación, Batres defendió que estos recursos paguen impuestos al considerar que no provienen del esfuerzo directo de quien los recibe.

Al respecto, Sheinbaum reconoció que se trata de una opinión válida de la ministra, pero dejó claro que no forma parte de las propuestas de su administración.

La mandataria también admitió que en diversos países existen impuestos sobre herencias y legados, sin embargo, rechazó que su gobierno impulse una medida de ese tipo.

Con ello, la presidenta cerró, al menos por ahora, la posibilidad de abrir ese debate, especialmente a un año de las próximas elecciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a un hombre sin vida sobre la carretera Apatzingán-Buenavista
Joven fallece ahogado en la presa de San Miguelito de la capital queretana
Choque deja un motociclista sin vida y dos lesionados; reportan presunta persecución de ministeriales en Celaya
Balacera en mercado de Zamora, Michoacán, deja un muerto y una herida 
Más información de la categoria
Apagones de CFE en Querétaro vulneran derechos humanos; no descartan amparo colectivo
Criptomonedas, el nuevo blindaje de la corrupción: Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
Pide Memo Valencia cárcel para quien promueva invasiones de predios
Zamora, la ciudad que vio nacer al nuevo director técnico de la Selección Mexicana Rafa Márquez
Comentarios