Sheinbaum reporta apagón masivo en la Península de Yucatán por falla de CFE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 17:36:27
Ciudad de México, a 26 de septiembre del 2025. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el motivo de distintos apagones en la Península de Yucatán.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, la mandataria informó los motivos del apagón.

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados”.

Por lo que la Comisión aclaro que el personal especializado ya se encuentra trabajando “para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, además, confirmó que se mantienen en colaboración con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

