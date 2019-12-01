Sheinbaum estará este fin de semana en Morelia, Apatzingán y Pátzcuaro: Bedolla

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Este sábado y mañana domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará en Morelia, Pátzcuaro y Apatzingán la entrega de apoyos de los programas Vivienda para el Bienestar y de créditos de Financiera para el Bienestar, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Señaló que la mandataria visitará hoy el municipio de Apatzingán para llevar a cabo un evento de Finabien Mujeres, mientras que el día de mañana estará en el fraccionamiento de Villas del Pedregal de Morelia para la entrega de apoyos del programa Vivienda para el Bienestar.

El mandatario estatal destacó que Michoacán es uno de los estados más beneficiados por la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo, ya que a través de Vivienda para el Bienestar se ha proyectado la entrega de 83 mil casas para garantizar el acceso a un hogar digno.

A su vez, recalcó que con la apertura de los 127 Centros Libres y las más de 135 mil beneficiarias de la Pensión Mujeres para el Bienestar, se refrenda el compromiso de impulsar la libertad y el desarrollo de las michoacanas.

Finalmente, Ramírez Bedolla destacó que esta será la visita número 11 de la titular del Ejecutivo Federal a la entidad, lo que muestra el constante respaldo del Gobierno de México para el estado.