Sheinbaum encabeza entrega de viviendas del Bienestar en Morelia

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de vivienda sociales del Bienestar a beneficiarios del programa en la ciudad de Morelia, desde ahí, hizo un llamado a la población para no olvidar que durante el periodo neoliberal el Infonavit se había convertido en una institución de créditos impagables para los mexicanos, pues hubo quienes, a pesar de haber pagado más de tres veces el monto inicial solicitado, no solamente no liquidaban su deuda, sino incluso debían siete veces el monto original.

En el marco de la ceremonia llevaba a cabo en las cercanías de Villas del Pedregal, donde se construye el desarrollo Infonavit Katania, la mandataria mexicana recalcó que actualmente el Infonavit beneficia a los mexicanos sin distinciones, con particular apoyo a los que ganan menos de tres salarios mínimos y sin requisitos como revisión del buró de crédito, que alejaban a los ciudadanos del derecho a la vivienda.

Además, subrayó que el abono descontado al trabajador de manera mensual ya no incrementará con el paso de los años, sino que es fijo, de manera que se verán beneficiados pues el salario mínimo seguirá en incremento, pero el abono en un monto congelado.

“No debe haber ni corrupción ni privilegios en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque nosotros juramos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Claudia Sheinbaum recalcó que también se garantiza por ley que el incremento al salario mínimo deberá de ser en un monto superior a la inflación, de manera que los productos de la canasta básica seguirán accesibles para los mexicanos.

La mandataria mexicana reprochó que en el país fueron demasiados años de gobiernos que olvidaron a México y el pueblo, pues el periodo neoliberal fueron años de mucha corrupción y privilegios, dijo. Por ello, hoy emprende acciones como visitas sorpresa a los hospitales públicos del país, para conocer en qué estado se encuentran y se reúne con sus directores para escuchar las necesidades.

Recalcó que en el próximo mes de noviembre se reabrirá el Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE en Morelia, que estaba abandonado desde el 2012, a pesar de la necesidad que hay de los servicios de salud. Además de nuevos consultorios con un catálogo de 60 medicamentos gratuitos para enfermedades de cuadro básico.