Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 21:13:52

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Ante la apertura de canales de denuncia de la DEA contra políticos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México cuenta con instituciones responsables de investigar y perseguir delitos, y que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo principios de respeto a la soberanía nacional.

Este pronunciamiento se relaciona con los temas que Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, ha abordado durante sus encuentros territoriales en torno a la soberanía nacional y el fortalecimiento de las instituciones mexicanas.

La colaboración internacional en materia de seguridad no supone sustituir las atribuciones de las fiscalías mexicanas. El intercambio de información y las investigaciones deben realizarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes y con apego al marco jurídico nacional.

Desde su experiencia al frente de la Fiscalía General del Estado, Torres Piña conoce los mecanismos de coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como las responsabilidades que corresponden a cada autoridad en el combate a la delincuencia organizada.

El debate sobre la actuación de la DEA coincide con la agenda de soberanía nacional que se aborda en los encuentros La 4T te Escucha, realizados en distintas regiones de Michoacán.