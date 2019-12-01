Sheinbaum defiende a AMLO: “El coraje viene de quienes perdieron privilegios”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 15:33:21

Merida, Yucatán, a 21 de septiembre del 2025. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca fortalezas en su gobierno y acusó que, aun con el coraje y calumnias que han generado en contra de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no prosperarán porque su nombre "se quedó marcado en el corazón del pueblo de México".

“Tenemos un gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México y que en 2018 llegó a la presidencia y en seis años transformó nuestro país. Un aplauso, un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Al visitar el estado 22 de su gira, destacó que en Yucatán 232 mil 286 reciben la pensión de adultos mayores; 27 mil 638 personas con discapacidad reciben una pensión; 12 mil 113 son beneficiarios del programa Jóvenes, construyendo el futuro.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador Joaquín Mena Díaz refrendó el apoyo a la presidenta Sheinbaum Pardo.

“Yucatán le recibe hoy con los brazos abiertos y los resultados de su primer informe nos confirman que vamos por la ruta correcta, la ruta de la esperanza y la transformación de México”, aseguró.

Al término, la presidenta Sheinbaum Pardo se dirigió a Cancún, Quintana Roo.