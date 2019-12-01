Sheinbaum conmemora a Emiliano Zapata y destaca avances en entrega de tierras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 20:20:02

Ayala, Morelos, 10 de abril de 2026.- Como parte del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los ideales del caudillo del sur continúan vigentes en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, al destacar la entrega de más de 60 mil hectáreas de tierras comunales en los últimos siete años.

Durante la ceremonia realizada en la Ex Hacienda de Chinameca, en Ayala, la mandataria señaló que el legado de Zapata sigue presente en las comunidades, en el trabajo del campo y en la lucha contra la desigualdad. Señaló que la mejor forma de honrar su memoria es continuar combatiendo privilegios y construir un país más justo e igualitario.

En el evento también se entregaron certificados de propiedad a mujeres campesinas, así como reconocimientos a presidentas de comisariados ejidales y comunales, como parte de un esfuerzo por visibilizar el papel de las mujeres en el movimiento zapatista y en el campo mexicano.

Previo al acto, Sheinbaum encabezó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas y realizó una guardia de honor junto a Isaías Manuel René Manrique Zapata, además de colocar una ofrenda floral en el monumento al líder revolucionario.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Morelos se han entregado 3 mil 644 títulos y certificados parcelarios, así como más de 11 mil constancias, en beneficio de más de 8 mil 800 personas.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que el actual gobierno retoma los principios de justicia social impulsados por Zapata, mientras que autoridades ejidales reconocieron los avances en materia de equidad de género en el campo.

Finalmente, la presidenta señaló que honrar el legado zapatista también implica impulsar reformas para fortalecer la vida democrática y eliminar privilegios en el servicio público.