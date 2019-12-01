Sheinbaum compromete seguridad, educación y salud para Cherán

Sheinbaum compromete seguridad, educación y salud para Cherán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 18:05:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cherán, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comprometió diversas acciones en materia de seguridad, educación y salud para el municipio autónomo de Cherán, ello en el marco de su visita para revisión de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha.

En su intervención, la mandataria mexicana señaló que tras sostener una reunión con el Consejo Mayor de Cherán, comprometió mejorar el Hospital del municipio, con un área especial para hemodiálisis; que pueda impartirse la carrera de medicina y enfermería, probablemente en el Instituto Tecnológico; así como arreglar el deportivo en que se llevó a cabo el evento.

También, se buscará fortalecer las empresas comunitarias del municipio. “Nuestro compromiso es hasta donde nos dé el presupuesto, la vida y todo para cumplirle al pueblo purépecha”

En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum comprometió sostener una reunión de trabajo en la Ciudad de México, pues, dijo, es complejo de realizarse en el municipio, sin embargo, destacó cuando se pueda proporcionar información será compartida con la población a través del Consejo Mayor. Asimismo, destacó que podrían instalar un C2 en la comunidad para colocar más cámaras de seguridad.

Recordó también que fue en Michoacán donde aprendió el amor por la tierra, por los bosques, sobre la vida comunitaria, la propiedad comunal, la importancia del maíz, la relación con la leña, la importancia  pozos de agua pues solo se contaba con los que había colocado el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río; subrayó que este año se inyectarán cuatro mil millones de pesos al Plan de Justicia del Pueblo Purépecha para diversas acciones en su favor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Preparan operativo en Querétaro ante posibles festejos por triunfo de la Selección de México
Encuentran sin vida a hombre de 77 años en Pátzcuaro; tenía ficha de búsqueda
Afectados por bloqueos carreteros del pasado 22 de febrero siguen en la incertidumbre
Detienen a hombre acusado de agredir durante meses a su propio padre en La Piedad, Michoacán
Más información de la categoria
Con Fanny Arreola, Apatzingán, Michoacán, se convierte en un campo minado; Ejército asegura casi tres explosivos al día y desactiva más de 620 en menos de un año
Defensa ha desactivado más de 600 dispositivos explosivos en Michoacán: general Trevilla
FGEQ ejecuta 10 cateos simultáneos en San Juan del Río; siete personas fueron detenidas
Sheinbaum reconoce que Morón fue víctima de una injusticia en 2021, la historia pondrá las cosas en su lugar: JC Barragán
Comentarios