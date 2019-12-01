Sheinbaum compromete seguridad, educación y salud para Cherán

Cherán, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comprometió diversas acciones en materia de seguridad, educación y salud para el municipio autónomo de Cherán, ello en el marco de su visita para revisión de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha.

En su intervención, la mandataria mexicana señaló que tras sostener una reunión con el Consejo Mayor de Cherán, comprometió mejorar el Hospital del municipio, con un área especial para hemodiálisis; que pueda impartirse la carrera de medicina y enfermería, probablemente en el Instituto Tecnológico; así como arreglar el deportivo en que se llevó a cabo el evento.

También, se buscará fortalecer las empresas comunitarias del municipio. “Nuestro compromiso es hasta donde nos dé el presupuesto, la vida y todo para cumplirle al pueblo purépecha”

En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum comprometió sostener una reunión de trabajo en la Ciudad de México, pues, dijo, es complejo de realizarse en el municipio, sin embargo, destacó cuando se pueda proporcionar información será compartida con la población a través del Consejo Mayor. Asimismo, destacó que podrían instalar un C2 en la comunidad para colocar más cámaras de seguridad.

Recordó también que fue en Michoacán donde aprendió el amor por la tierra, por los bosques, sobre la vida comunitaria, la propiedad comunal, la importancia del maíz, la relación con la leña, la importancia pozos de agua pues solo se contaba con los que había colocado el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río; subrayó que este año se inyectarán cuatro mil millones de pesos al Plan de Justicia del Pueblo Purépecha para diversas acciones en su favor.