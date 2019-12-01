Sheinbaum, Bedolla y otros gobernadores revisan avances del IMSS-Bienestar

Sheinbaum, Bedolla y otros gobernadores revisan avances del IMSS-Bienestar
19 de Noviembre de 2025
Ciudad de México, a 19 de noviembre 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar seguimiento al programa IMSS-Bienestar donde se refrendó el compromiso para garantizar el derecho a la salud con atención médica de calidad para las y los michoacanos.

En Palacio Nacional, el mandatario y otros gobernadores del país revisaron de manera general los avances en materia de infraestructura, equipamiento y servicios hospitalarios correspondientes a este programa federal.

