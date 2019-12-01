Será sede Querétaro de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento 2025

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Querétaro será sede de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2025 que se realizarán los días 17 y 18 de septiembre en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE), en la capital queretana, afirmó Beatriz Hernández Rojas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Querétaro.

“Por primera vez estamos sacando de la Ciudad de México este evento el cual está dirigido no solo a los emprendedores de todas las edades y debo subrayarlo de todas las edades, sino también a las Pymes, que son uno de los sectores que más no solo preocupa y ocupa en la Coparmex”.

Detalló que en el evento se prevé la participación de 60 personas en diferentes modelos de participación que van desde conferencias magistrales, hasta lo que llaman los fast talks que son presentaciones dinámicas y rápidas de 20 minutos para presentar un tema, habrá master class, talleres y paneles.

“El programa contempla conferencias magistrales impartidas por líderes nacionales e internacionales, paneles especializados en temas de tecnología, sustentabilidad y tendencias de mercado, así como encuentros de negocios que permitirán la interacción directa entre proveedores, inversionistas y emprendedores”.

Adelantó que habrá un área de exhibición con la participación de 30 expositores que presentarán soluciones reales; más de 50 speakers con conferencias y talleres; y 30 startups que inspiran con sus proyectos innovadores. Se espera la asistencia de más de 3,000 visitantes durante los dos días de actividades.

Recordó que el evento se realizará de 10:00 a 18:00 horas, los boletos se venden en línea con un costo para público en general de 850 pesos y para estudiantes sería por los dos días 250 y un día 150 pesos.

“Es una experiencia que nosotros recomendamos para los emprendedores, para los jóvenes universitarios, para las Pymes y donde también estarán participando el sector educativo”.

Aseguró que en este evento están poniendo el alma y el corazón porque tiene como aliados al Gobierno estatal, al Gobierno municipal y cinco instituciones universitarias quienes han participado en la organización de este evento y que además participarán con alguna ponencia.

“Tenemos una gran propuesta para cerrar la brecha digital con la evolución rápida y acelerada de las tecnologías digitales con la incorporación de las inteligencias artificiales por lo que le pedimos a las micro y pequeñas empresas que se suban a esta ola tecnológica, que la entiendan porque muchas veces no lo hacen por desconocimiento y el desconocimiento genera miedo”.

La presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández, destacó que la FIIE busca consolidar a Querétaro como un hub de innovación y emprendimiento en México y América Latina, aprovechando la capacidad de su ecosistema empresarial y académico.

“Con la FIIE buscamos que Querétaro sea referente en innovación y emprendimiento, generando un espacio de encuentro donde las ideas se transformen en proyectos de alto impacto. Este evento refleja el compromiso de Coparmex con el impulso a la creatividad, la tecnología y la competitividad de las empresas”.

Asimismo, se prevé la realización de dinámicas de networking y mentoría, orientadas a fortalecer la preparación de emprendedores y facilitar el acceso a financiamiento y mercados internacionales.

“Queremos que cada participante se lleve una experiencia que abra puertas y que fomente la colaboración entre sectores”.