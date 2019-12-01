Será Leo "El Terremoto" Santacruz, la figura en la nueva glorieta que se construye en Huetamo, Michoacán

Será Leo "El Terremoto" Santacruz, la figura en la nueva glorieta que se construye en Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 22:45:35
Huetamo, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- El 4 veces campeón mundial de boxeo en diferentes categorías, Leonardo Santacruz, estuvo de visita en Huetamo para agradecer al ayuntamiento la distinción de ser el elegido para estar en la nueva glorieta en el entronque salida a Purechucho.

En rueda de prensa y rodeado de decenas de niños y jóvenes admiradores del pugilista y aficionados al boxeo, Leo dijo sentirse honrado de que lo hayan elegido a él y mencionó que su carrera no fue fácil, se forjó a base de esfuerzo y mucha disciplina.

Invitó a los niños y jóvenes a perseguir sus sueños sin descanso, porque solamente la constancia da buenos resultados.

