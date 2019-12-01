Ser migrante no cancela la dignidad ni los derechos

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó la postura de la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum frente a la muerte de 17 personas mexicanas bajo custodia o durante operativos de ICE en Estados Unidos y afirmó que México no puede guardar silencio cuando se vulneran la vida, la dignidad y los derechos humanos de sus connacionales.

“Ser migrante no convierte a nadie en una persona sin derechos. Ningún gobierno, ninguna agencia migratoria y ningún centro de detención puede tratar a nuestras hermanas y hermanos como si su vida valiera menos por no tener documentos. La Presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto: exigir verdad, justicia y responsabilidad”, señaló.

Jesús Mora sostuvo que la defensa de las y los migrantes no es un asunto diplomático menor, sino una obligación moral y política del Estado mexicano. Agregó que la movilidad humana no puede responderse con criminalización, violencia ni abandono institucional, porque detrás de cada persona migrante hay una familia, una historia de trabajo y una búsqueda legítima de mejores condiciones de vida.

El dirigente morenista subrayó que para Michoacán este tema tiene una importancia especial, pues millones de familias mantienen vínculos directos con la comunidad migrante en Estados Unidos. “Nuestros migrantes no sólo envían remesas; sostienen hogares, comunidades, tradiciones y una parte fundamental de la identidad michoacana. Defenderlos es defender también a sus familias que viven en Morelia, Uruapan, Zamora, la Meseta, la Tierra Caliente y cada región del estado”, expresó.

Jesús Mora afirmó que Morena cerrará filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de las y los mexicanos en el exterior. “La derecha suele mirar la migración desde el prejuicio; la transformación la mira desde la dignidad humana. México no está pidiendo privilegios: está exigiendo respeto a la vida, a la ley y a los derechos humanos de su pueblo, dentro y fuera del territorio nacional”, concluyó.