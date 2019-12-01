Senadora Celeste Ascencio confirma solicitud de licencia para buscar la Coordinación Estatal de Morena; pide piso parejo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 16:48:01

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- La legisladora federal morenista Celeste Ascencio confirmó en entrevista telefónica que solicitó licencia a su encargo en el Senado de la República, la cual comenzó a correr a partir del pasado miércoles. Aunque señaló que existen diversas causas para esta decisión, reconoció abiertamente que su objetivo es buscar la Coordinación Estatal de Morena.

Afirmó estar actuando con congruencia y ética al separarse de su cargo, asegurando que está siguiendo al pie de la letra los requisitos establecidos por el partido, incluso antes de que se definieran las reglas para el proceso interno.

Celeste Ascencio comentó que si bien su partido no establece que quienes actualmente ocupan un cargo y aspiran a una candidatura tengan que renunciar, quiere proceder de manera "congruente".

Respecto a las encuestas que se han dado a conocer hasta el momento, de los aspirantes a la gubernatura por parte del partido guinda, dijo que ella no cuenta con los recursos económicos para pagar dichas mediciones, a diferencia de otros actores políticos.

"Estoy en contra de que se inflen encuestas que obviamente son pagadas", declaró Ascencio. Mencionó que los resultados de las encuestas podrían cambiar en cualquier momento con mediciones más reales.

Ascencio hizo un llamado a mantener un "piso parejo" para todos los aspirantes, recordando que ella ha sido fundadora del movimiento y ha sido crítica con las condiciones que no han sido equitativas en el pasado.

En relación al proceso interno, la senadora recordó que la convocatoria para las coordinaciones estatales se abrirá el 22 de junio.

Finalmente, Ascencio aseguró que continuará con su labor de contacto directo con la ciudadanía en las calles del estado, convencida de que su esfuerzo se reflejará en los resultados finales.