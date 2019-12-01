Senadora Alejandra Barrales advierte riesgos en reforma para limitar pensiones de altos funcionarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 19:41:44

Ciudad de México a 20 de febrero de 2026.- La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó su preocupación ante la nueva legislación que busca reducir las pensiones millonarias de altos funcionarios, al considerar que podría terminar complicando el acceso a estos mecanismos.

La propuesta consiste en una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política, mediante la cual se establecería que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Se exceptuarían aquellas pensiones o jubilaciones contempladas en las condiciones generales de trabajo.

De acuerdo con lo planteado, la medida permitiría recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a los Programas para el Bienestar.

Barrales señaló que, a su juicio, en Morena “se venden buenas intenciones” que posteriormente no se reflejan en resultados concretos, por lo que llamó a revisar con cuidado el alcance y los posibles efectos de la reforma.

La iniciativa será enviada al Senado de la República el próximo lunes para su análisis y eventual discusión.