Senador Waldo Fernández acusa montaje previo a elecciones de 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 22:09:39
Ciudad de México, 02 de marzo de 2026.- El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, acusó a la Fiscalía estatal y a la funcionaria Karina “N” de haberle fabricado un montaje en su contra previo a las elecciones de 2024.

El legislador aseguró que la denuncia presentada en su contra fue financiada con el objetivo de afectarlo electoralmente, al considerar que se trató de una acción con tintes políticos en el proceso electoral.

Asimismo, autoridades confirmaron que un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Karina “N” y otras dos personas, quienes enfrentarán su proceso legal bajo esta medida cautelar mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Fernández sostuvo que continuará defendiendo su postura por las vías legales y reiteró que confía en que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

