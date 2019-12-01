Senador de Morena se reúne con representantes de OnlyFans en el Senado

Senador de Morena se reúne con representantes de OnlyFans en el Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 17:35:04
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Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, mantuvo una reunión en el Senado de la República con representantes de la plataforma digital OnlyFans, quienes viajaron desde Inglaterra para abordar temas relacionados con la regulación y seguridad de estos servicios.

Durante el encuentro se discutieron cuatro asuntos principales, la protección de los datos personales de usuarios y creadores de contenido, la seguridad digital, los derechos de quienes generan ingresos a través de la plataforma y las restricciones para menores de edad, así como las medidas para prevenir la explotación.

Reyes Carmona señaló que desde la Comisión de Economía continuará promoviendo el diálogo con plataformas digitales para analizar las reglas que deben aplicarse a los nuevos mercados y a los servicios que operan a través de internet.

La reunión se lleva a cabo mientras el Congreso mexicano analiza posibles medidas para regular las plataformas digitales, fortalecer la protección de datos personales y establecer obligaciones para las empresas que ofrecen servicios en línea.

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