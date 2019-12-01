Senado votará este miércoles iniciativa para desaparecer las "pensiones doradas" de ex funcionarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 09:18:49

Ciudad de México, a 11 de marzo 2026.- El Pleno del Senado de la República votará este miércoles 11 de marzo la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que disminuye las pensiones millonarias de ex funcionarios de empresas públicas, organismos descentralizados y banca de desarrollo.

En la previa dicha propuesta fue aprobada por unanimidad en comisiones.

La minuta propone una modificación al artículo 127 constitucional y establece un límite a las pensiones de los altos mandos de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, entre otros entes públicos, que no podrá ser mayor a 50 por ciento de la remuneración de “la persona titular del Poder Ejecutivo”.

Al corte de esta edición, dicha cantidad sería de un máximo de 70 mil pesos mensuales, en comparación a algunas presentes en la extinta Luz y Fuerza del Centro, las cuales ascienden, en un caso a poco más de un millón de pesos y en todo el sector se ubican entre los 300 y 500 mil pesos.

Cabe señalar que, los representantes del bloque opositor en comisiones votaron a favor de la propuesta, sin embargo, criticaron que la modificación constitucional deje fuera de la reducción de pensiones a los altos mandos de las fuerzas armadas y propusieron cambios.