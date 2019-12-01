Senado declara constitucional el “Plan B” de Sheinbaum tras aval de 19 congresos estatales

Senado declara constitucional el “Plan B” de Sheinbaum tras aval de 19 congresos estatales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 20:18:48
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Ciudad de México, 14 de abril de 2026.- El Senado de la República declaró la constitucionalidad del llamado Plan B, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de recibir el aval de 19 congresos estatales.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, esta reforma busca reducir privilegios, así como el gasto público.

Entre los principales cambios que contempla la reforma, se encuentra la fijación de un número de regidores por municipio, la limitación del presupuesto de los congresos locales al 0.7% del gasto estatal, además del establecimiento de topes salariales en los órganos electorales.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá realizar ajustes normativos y presupuestarios de manera inmediata.

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