Senado autoriza viaje de marinos a EEUU

Senado autoriza viaje de marinos a EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 07:18:37
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Ciudad de México, a 21 de marzo 2026.- El Senado de la República aprobó un dictamen para que varios elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), viajen a Estados Unidos.

La autorización se le dio a un grupo de 60 marinos que viajarán a Mississippi del 1 de abril al 30 de mayo.

De acuerdo con un comunicado, la incursión tiene como objetivo que personal de la dependencia federal participe en el evento ‘Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales’. 

Además de fortalecer sus capacidades de respuesta y perfeccionar procedimientos tácticos, movilidad, estrategia, mando y control de comunicaciones seguras, entre otros.

Se dio a conocer que los participantes integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales.

El adiestramiento se llevará a cabo en el Camp Shelby Joint Forces Training Center del 6 de abril al 30 de mayo.

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