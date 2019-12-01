Senado aprueba reforma para fortalecer manejo del fuego en zonas forestales y agropecuarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:21:00

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- El Senado de la República avaló un dictamen que modifica la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas en el manejo del fuego por parte de personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales, agropecuarios y predios colindantes, incluidos aquellos ubicados en Áreas Naturales Protegidas.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, destacó la magnitud del problema de los incendios forestales en el país. Señaló que entre 2017 y 2024 se registraron cerca de 59 mil siniestros, los cuales dañaron más de 6.3 millones de hectáreas.

Ortiz Domínguez mencionó que el 98% de los incendios tuvo origen humano, en su mayoría relacionados con prácticas agropecuarias mal ejecutadas o provocados de manera intencional. Ante este panorama, afirmó que es indispensable fortalecer la prevención mediante una mayor capacitación, vigilancia comunitaria y una regulación más estricta en el uso del fuego.

Con esta reforma, el Senado busca impulsar acciones preventivas y técnicas que contribuyan a reducir la incidencia de incendios y proteger los ecosistemas forestales del país.

La reforma fue aprobada con 94 votos a favor y enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.