Senado aprueba ley para aumentar aranceles a productos asiáticos

Ciudad de México, a 11 de diciembre 2025.- El Pleno del Senado de la República aprobó a Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) que impone aranceles de entre 5 y 50 % a mil 463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial, en sectores como el textil, aluminio o plásticos a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aprobación de la iniciativa presidencial se dio con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones.

Cabe mencionar que la minuta, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y fue considerada de “urgente resolución”, no tuvo reservas y fue enviada al Ejecutivo Federal.

Según la Cámara Alta, la ley “busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado”, para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado.

Por lo anterior, impone aranceles a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial y tienen una “participación significativa” en el flujo comercial del país, principalmente países asiáticos como China, Corea del Sur, India, Vietnam o Tailandia.