Semmujeris inicia ciclo de talleres de rap con La Calle Tiene Voz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 17:42:35

Morelia, Michoacán; 07 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana (Semmujeris), llevó a cabo en el Colegio de Morelia el primer taller de rap del programa La Calle Tiene Voz, una iniciativa que busca acercar a las juventudes espacios de expresión, participación y prevención de las violencias.

Durante esta primera sesión, chicas y chicos interesados en crear rap con conciencia participaron en distintas actividades para explorar la música como una herramienta para compartir sus ideas, hablar de prevención y proponer mejoras para los espacios que habitan y conviven.

La rapera Catrina Negra impartió el taller, mediante dinámicas y ejercicios creativos, además de propiciar un acercamiento directo con cada participante para conocer sus inquietudes, escuchar sus propuestas y acompañarles en el proceso de expresión a través de sus propias letras.

Este taller es el primero de un ciclo que contempla nuevas sesiones para que más jóvenes puedan acercarse al rap, desarrollar su creatividad y encontrar en el arte una forma de hacer escuchar su voz.

Para conocer las próximas fechas y actividades, las personas interesadas pueden consultar y enviar un mensaje a las redes sociales de Semmujeris en Facebook e Instagram.