Semmujeris inicia ciclo de talleres de rap con La Calle Tiene Voz

Semmujeris inicia ciclo de talleres de rap con La Calle Tiene Voz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 17:42:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 07 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana (Semmujeris), llevó a cabo en el Colegio de Morelia el primer taller de rap del programa La Calle Tiene Voz, una iniciativa que busca acercar a las juventudes espacios de expresión, participación y prevención de las violencias.

Durante esta primera sesión, chicas y chicos interesados en crear rap con conciencia participaron en distintas actividades para explorar la música como una herramienta para compartir sus ideas, hablar de prevención y proponer mejoras para los espacios que habitan y conviven.

La rapera Catrina Negra impartió el taller, mediante dinámicas y ejercicios creativos, además de propiciar un acercamiento directo con cada participante para conocer sus inquietudes, escuchar sus propuestas y acompañarles en el proceso de expresión a través de sus propias letras.

Este taller es el primero de un ciclo que contempla nuevas sesiones para que más jóvenes puedan acercarse al rap, desarrollar su creatividad y encontrar en el arte una forma de hacer escuchar su voz.

Para conocer las próximas fechas y actividades, las personas interesadas pueden consultar y enviar un mensaje a las redes sociales de Semmujeris en Facebook e Instagram.

Más información de la categoria
Detienen a seis personas por presuntos delitos contra la salud en Indaparapeo, Michoacán
Despliegan operativo para localizar a adulto mayor desaparecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Ataque armado deja a una persona sin vida y un herido en Apatzingán, Michoacán
Cae “El Bolillo”, presunto líder criminal ligado a extorsiones y homicidios en Michoacán
Más información de la categoria
Detectan gripe aviar en granja de Yucatán; sacrifican más de 225 mil gallinas
Tiroteo en zona turística de Polonia deja seis personas sin vida y 16 heridas
Cae en Colombia juez mexicano acusado por EEUU de recibir 2 millones de dólares para liberar a operador canadiense aliado de Sinaloa; en México, "nadie sabía nada"
Investigan a cabildo de Cuernavaca tras homicidio del regidor Gabriel Rivas