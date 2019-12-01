Semmujeris anuncia curso ‘Verano de campeon@s, escuadrón de la justicia’

Morelia, Michoacán; 07 de julio de 2026.– Con el propósito de brindar a niñas y niños un espacio seguro de aprendizaje, convivencia y desarrollo integral, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció el curso “Escuadrón de la justicia”, parte del “Verano de campeon@s” preparado por el DIF Morelia.

Con el respaldo de la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, esta actividad está dirigida a niñas y niños de 5 a 11 años y se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto, en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario Aquiles Serdán, ubicado en la calle Cenobio Moreno de la colonia Aquiles Serdán.

Durante diez sesiones, las y los participantes vivirán actividades lúdicas y educativas para conocer sus derechos, fortalecer la igualdad, el respeto, el manejo de emociones, la cultura de paz y la prevención de la violencia, mediante dinámicas recreativas y de convivencia.

El programa contempla temas como identidad, autocuidado, reconocimiento de emociones, no discriminación, redes de apoyo y ejercicio de derechos. Además, incluirá actividades especiales como un recorrido por las instalaciones de Semmujeris, un campamento enfocado en bienestar emocional y una jornada de primeros auxilios y prevención con apoyo del cuerpo de bomberos.

De manera paralela, Semmujeris ofrecerá a madres, padres y personas cuidadoras el círculo de reflexión “Un lugar seguro para amarte a ti misma”, como un espacio de acompañamiento y fortalecimiento personal mientras las niñas y niños participan en el curso.

Con esta acción conjunta, Semmujeris y el DIF Morelia refrendan su compromiso de impulsar espacios que promuevan el desarrollo integral de las infancias, fortalezcan los vínculos familiares y contribuyan a construir el mejor lugar para vivir.