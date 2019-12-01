Semmujeris acerca servicios de atención y prevención a mujeres del Mercado Revolución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:04:24

Morelia, Michoacán; 05 de octubre de 2026.- Como parte del compromiso del gobierno de Morelia con el bienestar de las mujeres morelianas, el Ayuntamiento que encabeza Alfonso Martínez alcázar realizó una Feria de Servicios en el Mercado Revolución, dónde la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), participó en coordinación con DIF Morelia y la Secretaría de Bien Común y Política Social, con el propósito de acercar atención médica, servicios de prevención y herramientas de apoyo a las mujeres y familias de la zona.

Durante la jornada, se ofrecieron servicios de oftalmología, atención psicológica, acompañamiento legal, medicina general, aplicación de vacunas, orientación nutricional y atención odontológica.

Asimismo, se realizaron pruebas de Papanicolaou, pruebas rápidas de VIH y sífilis, además de brindar información y acceso a métodos anticonceptivos.

Esta jornada también permitió promover el cuidado integral, la detección oportuna y el ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De igual manera, se promovió el uso de la aplicación Comunidad Naranja, que fortalece las herramientas de prevención y apoyo para las mujeres, y que incluye un botón de emergencia en los teléfonos celulares, ante una situación de riesgo, ya que envía una alerta al C4 de Policía Morelia para solicitar apoyo.

Con este tipo de acciones, Semmujeris refrenda su compromiso de mantener una cercanía y accesibilidad en servicios de salud, prevención y orientación, llevándolos directamente a los espacios donde se encuentran las mujeres y sus familias, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.