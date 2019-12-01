Semigrante profesionaliza atención municipal para fortalecer apoyo a las familias michoacanas

Semigrante profesionaliza atención municipal para fortalecer apoyo a las familias michoacanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 16:00:57
Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la atención y el acompañamiento a la población, la Secretaría del Migrante (Semigrante) implementó las jornadas de profesionalización dirigidas a los enlaces y funcionarios municipales.

En esta actividad participaron enlaces de 95 municipios del estado, así como 30 regidores y regidoras, quienes recibieron herramientas y conocimientos para mejorar la gestión, orientación y canalización de trámites y servicios en favor de la comunidad migrante.

Durante la inauguración de la jornada, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó la importancia de ofrecer atención de manera coordinada pues señaló que “como autoridades estatales y municipales tenemos que atender a los migrantes y sus familias, ya que aportan al estado más de 5 mil millones de dólares a través del envío de remesas”.

Por su parte, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que “los ayuntamientos representan el primer contacto con la ciudadanía, por lo que contar con enlaces capacitados permite brindar una atención más cercana, oportuna y eficiente, tanto a las y los migrantes, como a sus familias que radican en Michoacán”.

A través de estas acciones, la dependencia estatal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con todos los niveles de gobierno, fortaleciendo la red de atención migrante en todo el territorio michoacano y garantizando que los programas y apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

