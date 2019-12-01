Semigrante logra más de mil citas para visas de reencuentro familiar en lo que va de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:33:07

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) a 10 beneficiarios de Morelia, quienes próximamente podrán viajar a Estados Unidos para volver a ver a sus hijas e hijos después de años de separación. En la primera semana de marzo se concretaron 304 citas, con lo que suman más de mil en lo que va del año.

El titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez, destacó que Semigrante trabaja constantemente para que más familias michoacanas puedan reencontrarse con sus seres queridos que radican en Estados Unidos.

“Se sigue trabajando por las y los michoacanos para cumplir con el compromiso que tenemos con la comunidad migrante, de que puedan reencontrarse con sus familiares”, expresó el funcionario.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado con las y los enlaces migrantes de los municipios, quienes apoyan en la integración de expedientes y acompañan a las personas adultas mayores durante el proceso, lo que permite agilizar los trámites y reducir los tiempos de atención.

El programa Refami representa un apoyo humanitario para las familias de migrantes, quienes buscan superar las barreras de la migración y lograr el anhelado reencuentro con sus seres queridos.

Las personas interesadas en acceder al programa pueden acudir con el enlace migrante de su ayuntamiento o a las oficinas de Semigrante, ubicadas en la calle Colegio Militar número 230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia.