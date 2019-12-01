Semigrante lanza convocatoria para honrar la trayectoria de connacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 15:27:25

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, anunció la convocatoria "Raíces Migrantes 2025", un reconocimiento diseñado para honrar la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de las personas migrantes michoacanas en distintos ámbitos. El objetivo es destacar a las mujeres y hombres que, desde la distancia, contribuyen al desarrollo de Michoacán y fortalecen el vínculo con sus comunidades de origen.

Podrán participar organizaciones de migrantes, instituciones educativas, centros de investigación, asociaciones civiles, culturales o de profesionistas, gobiernos municipales y comunidades indígenas, quienes podrán postular a personas migrantes o con trayectoria destacada en favor de la movilidad humana.

Las categorías de participación son: Trayectoria Académica, Artística y Cultural, Laboral Social, Diversidad, Igualdad e Inclusión Social, Cultura Política y Democracia, así como, Trabajadores del Campo.

Esta distinción se entregará en el marco del Día Internacional del Migrante celebrado el 18 de diciembre desde el año 2000 y reconocido por la ONU; y del Día del Migrante Michoacano, que se conmemora el 13 de diciembre, reafirmando el compromiso de Michoacán con su comunidad de connacionales en todo el mundo.

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de noviembre de 2025, y los resultados se publicarán el 28 de noviembre en la página oficial de la Secretaría del Migrante: https://migrante.michoacan.gob.mx. La ceremonia de entrega del reconocimiento “Raíces Migrantes 2025” se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre de 2025 en la ciudad de Morelia.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir directamente a la Secretaría del Migrante, ubicada en calle Colegio Militar 230, esquina con avenida Lázaro Cárdenas, Chapultepec Norte, Morelia, o comunicarse al teléfono (443) 322 9100 Ext. 134, así como al correo reconocimiento.migrante.mich@gmail.com.