Semigrante invita a tramitar la tarjeta Orgullo Migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 15:58:58
Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante recuerda a las y los michoacanos que pueden tramitar de manera gratuita la tarjeta Orgullo Migrante, una credencial que reconoce su aportación al desarrollo del estado y que les permite acceder a descuentos y beneficios en más de 162 establecimientos distribuidos en diversos municipios.

Con esta tarjeta, las y los beneficiarios pueden disfrutar de promociones en restaurantes, hoteles, laboratorios, universidades, funerarias, agencias de viajes, ópticas, spas, tiendas de materiales y papelerías, entre otros rubros, gracias al compromiso solidario de las empresas michoacanas que se han sumado al programa.

Algunas de las marcas y negocios aliados incluyen: Farmacias del Ahorro, Hospital Ángeles, Universidad Montrer, Colegio Culinario de Morelia, Hoteles Holiday Inn y Alameda, Restaurante Ajuua! Arracheras al Carbón, Café Coronel, Laboratorio Mendel y muchos más, quienes ofrecen descuentos que van del 10 hasta el 50 por ciento, además de beneficios especiales en servicios educativos, médicos y turísticos.

La tarjeta reafirma el vínculo entre Michoacán y su comunidad de connacionales, fortalece la identidad y el reconocimiento a quienes, desde Estados Unidos y otros lugares, trabajan y contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades de origen.

Las personas interesadas en tramitarla pueden acudir a la Secretaría del Migrante, ubicada en Colegio Militar 230, Chapultepec Norte, en Morelia o pueden consultar el catálogo completo de negocios participantes en las redes oficiales de la dependencia.

