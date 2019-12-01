Semigrante fortalece coordinación interinstitucional para atención a familias en situación de desplazamiento

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- En el marco de la primera sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Michoacán de Ocampo, la Secretaría del Migrante (Semigrante), en su calidad de Secretaría Técnica, informó sobre las acciones coordinadas para atender a familias en situación de desplazamiento interno en el municipio de Apatzingán.

Como parte de la respuesta institucional, la dependencia entregó despensas y kits de limpieza a los habitantes de las localidades de Cueramato, Cueramatillo y El Morado, así como a personas que se encuentran imposibilitadas para ingresar a la localidad de El Guayabo.

Estas acciones fueron resultado de la coordinación entre la Secretaría de Gobierno, el Sistema DIF Michoacán, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el Ayuntamiento de Apatzingán y autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Durante la sesión del Comité también se dio seguimiento a diversos asuntos relacionados con requerimientos derivados de procedimientos jurisdiccionales, en estricto apego a la normatividad vigente y con pleno respeto a la protección de los datos personales de las personas involucradas.

La Semigrante refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para brindar una atención integral, humanitaria y con enfoque de derechos a las personas y familias que enfrentan situaciones de desplazamiento forzado interno.