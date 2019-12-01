Semigrante fortalece atención integral y acompañamiento a personas en movilidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:23:26
Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- Con el objetivo de garantizar una atención integral y oportuna a las personas en situación de movilidad y vulnerabilidad, la Secretaría del Migrante (Semigrante) implementa el Mapeo de Servicios, una estrategia que permite canalizar de manera inmediata a este sector de la población hacia las instancias correspondientes, de acuerdo con sus necesidades específicas.

Mediante este esquema, las personas en contexto de movilidad pueden acercarse a la dependencia para recibir orientación y acompañamiento. La finalidad es facilitar su acceso a servicios esenciales de salud y vincularlas con organismos como el Registro Civil, el Sistema DIF Michoacán, así como las comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas.

Esta estrategia de trabajo interinstitucional, impulsada por el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, articula esfuerzos entre dependencias estatales y organismos autónomos. Con ello, se busca ofrecer respuestas inmediatas, humanas y eficaces a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Semigrante refrenda su compromiso de colocar en el centro de las políticas públicas a las personas migrantes y en movilidad, priorizando la protección de sus derechos y el acceso a servicios que contribuyan a su bienestar y seguridad.

Con acciones como el Mapeo de Servicios, el Gobierno de Michoacán fortalece la atención integral a quienes enfrentan condiciones adversas durante su tránsito, retorno o estancia en el estado.

Noventa Grados
