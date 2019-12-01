Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 15:40:53

Parácuaro, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezada por Antonio Soto Sánchez, entregó visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) y tarjetas Orgullo Migrante a 22 personas beneficiarias de Parácuaro, como parte de las acciones para atender a las familias migrantes de Michoacán.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, encabezadas por el presidente municipal, Josafat Bautista González, quienes estuvieron presentes durante esta entrega.

A través de Refami, la dependencia brinda acompañamiento a personas adultas mayores durante el proceso de solicitud de visa, a fin de facilitar el reencuentro con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos. Por su parte, la tarjeta Orgullo Migrante permite acceder a descuentos y beneficios en establecimientos participantes.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para acercar los programas de atención a las personas migrantes y sus familias en las distintas regiones de Michoacán.