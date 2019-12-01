Semigrante entrega visas de Reencuentro Familiar y tarjetas de descuento en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 15:32:18

Uruapan, Michoacán, 10 de julio de 2026.- La coordinación entre el Gobierno de Michoacán y los municipios continúa dando resultados para las familias migrantes. En una entrega regional encabezada por el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, se otorgaron 33 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) y 47 tarjetas Orgullo Migrante a personas beneficiarias de Uruapan, San Juan Nuevo y Los Reyes.

Durante el evento, el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante) destacó que el trabajo conjunto con los gobiernos municipales permite acercar los programas a más familias, consolidando una atención cercana, humana y con resultados para las y los michoacanos.

“Nuestra prioridad es seguir construyendo puentes que acerquen oportunidades y fortalezcan el vínculo de las y los migrantes con sus comunidades de origen”, expresó el funcionario estatal.

Enfatizó que las visas del programa Reencuentro Familiar permiten que las personas adultas mayores se reencuentren con sus hijas e hijos después de años de separación, mientras que la tarjeta Orgullo Migrante brinda acceso a descuentos y beneficios en establecimientos, servicios y dependencias participantes en distintos municipios del estado.