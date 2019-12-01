Semigrante entrega visas de Reencuentro Familiar en Hidalgo

Hidalgo, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) acercó sus programas y servicios a las familias del municipio de Hidalgo, con la entrega de 54 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), 43 tarjetas Orgullo Migrante y la realización de ocho traducciones de documentos.

Estas acciones forman parte de las jornadas de trabajo que encabeza el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, en los 113 municipios del estado, a fin de acercar la atención y los servicios a las personas migrantes y sus familias.

A través del Refami, la dependencia acompaña a personas adultas mayores durante el proceso de solicitud de visa para facilitar el reencuentro con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos. Este es el caso de Angélica Alcalá Rosales, quien viajará este miércoles a Chicago para reencontrarse con su familia, después de más de 30 años sin ver a sus hijos.

Por su parte, la tarjeta Orgullo Migrante permite acceder a descuentos y beneficios en establecimientos y servicios participantes. Asimismo, Semigrante llevó el servicio gratuito de traducción de documentos oficiales del inglés al español y viceversa, con el objetivo de facilitar trámites legales, escolares y administrativos.

En la jornada participó la presidenta municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, con quien la dependencia mantiene coordinación para acercar programas y servicios a las personas migrantes y sus familias.